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Новости России

На Урале поймали подростка, помогавшего готовить диверсию на железной дороге

Никита Рязанцев
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В Свердловской области предотвратили диверсию на железной дороге, которую помогал готовить 14-летний подросток, пишет Telegram-канал «Антитеррор Урал».

По его данным, куратор завербовал юношу в соцсетях, обещая ему легкий заработок. Подросток стал выполнять его поручения, а впоследствии привлек к этому делу трех сверстников.

«Однако они отказались и сообщили об этом в правоохранительные органы, в связи с чем не подлежат привлечению к уголовной ответственности», — заявили в региональном управлении СК.

В мае обвиняемый, выполняя задание куратора, осуществил съемку в Камышловском районе. Злоумышленников интересовали вышки и релейные шкафы, расположенные вблизи железнодорожных путей.

Подросток отправил им полученные снимки и координаты. Планировалось, что эти объекты будут разрушены или повреждены. Однако преступный замысел не был реализован, так как противоправная деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

Действия задержанного квалифицировали по статье о приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой. Дело с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения.

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