В Дагестане мужчина расстрелял бывшую жену и ее дочь в кафе

В Хасавюрте Дагестана возбуждено уголовное дело после убийства двух женщин в кафе. По версии следствия, вечером 8 сентября мужчина открыл огонь по женщинам, одна из них погибла на месте, вторая скончалась в больнице.

По данным Следственного комитета, около 20:00 подозреваемый находился в одном из кафе Хасавюрта. Между ним и женщинами внезапно возник конфликт, после чего мужчина достал огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в их сторону.

Одна из пострадавших получила смертельные ранения и умерла на месте. Вторую женщину доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Подозреваемого задержали. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют мотивы мужчины и собирают доказательства.

По данным SHOT, погибшими могли оказаться бывшая жена подозреваемого и ее 23-летняя дочь. Издание утверждает, что 46-летний мужчина пришел в ресторан «Золотая вилка», где работала его 45-летняя экс-супруга.

Как пишет SHOT, мужчина требовал, чтобы женщина уволилась и занималась воспитанием их пятерых несовершеннолетних детей. После отказа он достал пистолет и выстрелил в бывшую жену, когда она пыталась убежать. На помощь матери бросилась ее дочь, которая тоже работала в заведении. Мужчина выстрелил и в нее. Девушка умерла в больнице.

Уголовное дело расследуют по части 2 статьи 105 УК РФ, убийство двух лиц. Максимальное наказание по этой статье, пожизненное лишение свободы.