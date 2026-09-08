Местные жители рассказали об опасности маршрута к «Камню желаний», по которому шли Усольцевы

Спустя год после бесследного исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, местные жители поделились подробностями о маршруте, который выбрала семья. Оценка тропы к популярному «Камню желаний» помогает понять, с какими трудностями могли столкнуться неподготовленные туристы.

Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Перед исчезновением семья остановилась на турбазе «Геосфера» недалеко от поселка Кутурчин, а затем отправилась в пеший поход. Известно, что незадолго до рокового дня Ирина Усольцева активно расспрашивала местных о «Камне желаний».

Этот покрытый мхом валун треугольной формы расположен по пути к скале Мальвинка. К самой скале ведут красные метки, однако отдельного указателя именно на камень не существует. Согласно местному поверью, чтобы желание исполнилось, к валуну нужно прикоснуться или обнять его.

Местная жительница Алевтина в беседе с изданием aif.ru рассказала, что сложность пути сильно зависит от опыта человека.

«Для меня лично, учитывая то, что летом мы постоянно по таким местам ходим и по курумникам прыгаем, маршрут до камня желаний легкий, просто прогулка. У меня дочь 8 лет преодолела путь с легкостью. Для новичков сложновато, но в целом реально. До него 5-7 км идти, а по курумнику прыгать совсем чуток», — отметила женщина.

Курумник (каменистые россыпи) представляет собой сложное для передвижения покрытие, требующее хорошей координации и физической подготовки, особенно для взрослых с маленькими детьми.

Алевтина подчеркнула, что в этом районе регулярно гуляют как туристы, так и местные жители, а загадывать желание у валуна можно любым способом.