Изображение от freepik
Общество

Суд обязал владельца ТЦ вернуть земли береговой полосы реки Ермишь

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Прокуратура Ермишинского района добилась в суде восстановления законности в сфере земельного законодательства. В частную собственность незаконно были включены земли, относящиеся к береговой полосе водного объекта.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в частной собственности находится земельный участок площадью 4000 квадратных метров, предназначенный для эксплуатации торгового центра. Однако границы этого участка были определены с нарушением закона: часть территории фактически располагалась в границах береговой полосы реки Ермишь.

Для устранения выявленного нарушения прокурор Ермишинского района обратился в суд с исковым заявлением. В нем содержалось требование обязать собственника земельного участка провести процедуры межевания и официально исключить земли береговой полосы из состава его частной собственности.

Суд изучил представленные доказательства и удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

В настоящее время фактическое исполнение судебного акта, включая проведение необходимых кадастровых работ и внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), находится на строгом контроле прокуратуры Ермишинского района.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Перми мужчина выгодно купил «не битый» Land Rover, который сгорел через четыре дня
Следующая статья
В Рязанском перинатальном центре появилось новое оборудование для экспресс-диагностики мам и новорожденных

Популярные материалы

Политика

Эксперт рассказал, откуда могли запустить дроны по Перми

Атака дронов произошла в Перми 7 сентября. Погиб человек, четверо пострадали. Военный эксперт Дандыкин назвал возможные области запуска.
Новости России

Супруга Ильи Резника рассказала о могиле Аллы Пугачевой

Ирина Романова рассказала о месте захоронения Аллы Пугачевой в Израиле и напомнила о прежнем желании певицы быть похороненной в Кузьминках.
Новости России

Амиран Муцоев презентовал Владимиру Путину и Сергею Собянину новую открытую часть парка «Остров Мечты»

Общая площадь «Острова Мечты» увеличилась до 850 тыс. кв. м. Теперь в парке действует 15 тематических зон, а количество механических аттракционов превысило 60, что позволило войти в пятёрку крупнейших парков мира по этому показателю. 
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Интересное

Три знака зодиака вытянут счастливый билет. Глоба рассказала кому сентябрь принесёт удачу

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым сентябрь может принести удачу, новые возможности и приятные перемены. Проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков.
Темы
Общество

Через Рязань будет ходить новый скорый поезд до Минеральных Вод

Новый маршрут станет одним из самых быстрых способов добраться поездом из столицы на Кавказские Минеральные Воды.
Интересное

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака

Среда, 9 сентября, обещает быть насыщенным днем, когда звезды благосклонны к тем, кто готов действовать решительно. Астрологи рекомендуют не откладывать важные дела, довериться интуиции и уделить внимание своему здоровью.
Новости России

В возрасте 81 года ушел из жизни народный артист РФ Александр Пащенко

За свою карьеру артист воплотил на сцене около 600 образов. Каждый его выход воспринимался зрителями не как рядовое выступление, а как настоящее откровение.
Культура и события

В Рязани 12 сентября состоится юбилейный фестиваль «Праздник урожая «Спожинки»

Фестиваль будет работать на стадионе РГАТУ с 9:00 до 15:00. Организаторы подготовили разнообразную программу.
Общество

В Рязани модернизировали стадион у школы №54 в рамках программы местных инициатив

Особое внимание при благоустройстве уделили безопасности: площадка оснащена современным травмобезопасным резиновым покрытием.
Общество

С 1 сентября 2026 года в ЖКХ вступили в силу три важных изменения

Теперь управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны вести официальные домовые чаты в национальном мессенджере MAX. Интеграция происходит через чат-бота «Госуслуги Дом».
Новости России

На 95-м году жизни скончалась музыковед и вдова Андрея Петрова Наталия

В Санкт-Петербурге ушла из жизни музыковед Наталия Ефимовна Петрова, вдова выдающегося советского и российского композитора Андрея Павловича Петрова.
Новости России

Местные жители рассказали об опасности маршрута к «Камню желаний», по которому шли Усольцевы

Перед исчезновением семья остановилась на турбазе «Геосфера» недалеко от поселка Кутурчин, а затем отправилась в пеший поход. Известно, что незадолго до рокового дня Ирина Усольцева активно расспрашивала местных о «Камне желаний».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье