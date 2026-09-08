Суд обязал владельца ТЦ вернуть земли береговой полосы реки Ермишь

Прокуратура Ермишинского района добилась в суде восстановления законности в сфере земельного законодательства. В частную собственность незаконно были включены земли, относящиеся к береговой полосе водного объекта.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в частной собственности находится земельный участок площадью 4000 квадратных метров, предназначенный для эксплуатации торгового центра. Однако границы этого участка были определены с нарушением закона: часть территории фактически располагалась в границах береговой полосы реки Ермишь.

Для устранения выявленного нарушения прокурор Ермишинского района обратился в суд с исковым заявлением. В нем содержалось требование обязать собственника земельного участка провести процедуры межевания и официально исключить земли береговой полосы из состава его частной собственности.

Суд изучил представленные доказательства и удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

В настоящее время фактическое исполнение судебного акта, включая проведение необходимых кадастровых работ и внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), находится на строгом контроле прокуратуры Ермишинского района.