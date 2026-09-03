В Рязани началась масштабная реконструкция Музыкального театра на 193 миллиона рублей

Рязанский областной музыкальный театр ожидает глобальное обновление. На проведение ремонтно-реставрационных работ выделено 193 миллиона рублей в рамках трехлетнего контракта с привлечением федеральных средств и регионального софинансирования. Об этом сообщает телеканал ТКР.

За ходом работ ведет личный контроль депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов, который уже посетил объект и оценил первые перемены.

«Театр глобально перестраивается. Будет замена оборудования – в том числе систем вентиляции и кондиционирования», – отметил парламентарий, подчеркнув комплексный подход к модернизации здания.

Директор учреждения Марина Кауркина раскрыла детали предстоящих работ, которые затронут как исторический облик здания, так и его техническое оснащение: Будут приведены в порядок стены и полы, проведена частичная замена и реставрация мраморных элементов, а также обновлена историческая люстра. Звуковое и световое оборудование будет полностью модернизировано. Акустическую систему поднимут на полметра, что не только улучшит качество звучания в зрительном зале и фойе (где проходят камерные концерты), но и позволит расширить закулисное пространство для артистов.

Текущий концертный сезон в историческом здании продлится до конца января 2027 года. После этого труппа временно переедет на другие площадки города, чтобы строители могли беспрепятственно завершить все этапы внутренней реконструкции.

Первый этап работ уже принес ощутимые результаты: полностью отремонтированы швейный цех и гримерки. В ближайшее время подрядчик приведет в порядок входную группу здания и установит современные электронные афиши. Отдельным приоритетным проектом стало обустройство летней сцены в парке при театре, которую планируют полностью завершить уже в текущем году.