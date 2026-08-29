Минтранс объяснил отказ от автобусного маршрута Рязань–Коломна

Рязанский минтранс дал официальный комментарий по поводу отмены автобусного маршрута между Рязанью и Коломной — перевозка прекращена из-за мизерного спроса. Как пояснили в ведомстве, пассажиров стало так мало, что содержать рейс экономически нецелесообразно, и перевозчик принял решение приостановить работу линии.

В январе 2026 года Министерство транспорта РФ закрепило это решение официально — маршрут № 7310 исключён из реестра. Прямой автобусной замены сейчас нет. Пассажирам советуют добираться поездом — это единственная альтернатива на данный момент.

Стоит отметить, что сообщение уже прерывалось в 2023 году, а в 2024-м его ненадолго восстанавливали. Однако теперь, по заявлению минтранса, возврат рейса не планируется — ни в ближайшее время, ни в обозримой перспективе.