МЧС предупреждает о густых туманах и высокой пожарной опасности в Рязанской области

Главное управление МЧС России по Рязанской области призывает жителей региона к повышенной бдительности. В ближайшие дни на территории области ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск природных возгораний.

В ночь на 27 августа и в утренние часы в ряде районов Рязанской области прогнозируется густой туман. Согласно данным синоптиков, видимость на дорогах может снизиться до 200–500 метров.

Спасатели настоятельно рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными: снижать скорость, увеличивать дистанцию между транспортными средствами и использовать противотуманные фары. Пешеходам также следует быть осторожнее и использовать светоотражающие элементы при нахождении у проезжей части.

Помимо тумана, в регионе сохраняется серьезная угроза природных пожаров. В период с 26 по 29 августа местами по области будет действовать 4-й класс пожарной опасности (высокий).

В таких погодных условиях МЧС категорически запрещает разведение открытого огня, сжигание сухой травы и мусора на приусадебных участках, а также курение в лесопарковых зонах. Любая неосторожность с огнем может привести к быстрому и неконтролируемому распространению пламени.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.