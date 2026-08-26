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Погода

В сентябре в Рязанскую область вернется летнее тепло

Анастасия Мериакри
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Уходящее лето запомнится жителям Центральной России своей непредсказуемостью: тропический жар постоянно сменялся вторжениями арктического холода. Однако, по словам экспертов, эта атмосферная «карусель» сыграет нам на руку при смене сезонов. Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Тобратов дал подробный и обнадеживающий прогноз на конец августа и начало сентября.

По словам Сергея Тобратова, прошедшие месяцы отличались крайне напряженным состоянием атмосферных процессов. Вопреки трендам на глобальное потепление, этим летом Арктика проявила необычную активность, что привело к снижению средних температур и обильным дождям, особенно в июле.

С приближением осени эта динамика лишь усилилась. Для синоптиков это серьезный вызов: прогнозы постоянно «плыли» и пересматривались чуть ли не каждые сутки. Главная сложность заключалась в том, чтобы предсказать траекторию и ориентацию крупных атмосферных вихрей – циклонов и антициклонов.

Однако у этой медали есть «серебряная подкладка». Хаотичность атмосферы приводит к активному перемешиванию воздушных масс из разных широт. В результате погодные изменения сглаживаются, становятся менее резкими. Атмосферные фронты теряют часть своей разрушительной силы, что значительно снижает вероятность проливных дождей и штормов. Переход на осенний режим уже фактически начался, и он будет гораздо мягче, чем ожидалось.

Еще пару дней назад модели прогнозировали резкий спад температур с пиком в пятницу, 28 августа. Однако обновленные данные показывают, что этот холод будет не резким ударом, а плавно «размазан» на всю неделю, включая выходные.

«Из-за высокой подвижности атмосферных вихрей – генераторов похолодания (прибалтийского антициклона и предуральского холодного циклона) – мощного однонаправленного потока ледяного воздуха с акватории Карского моря не сформируется, – объясняет Сергей Тобратов. – Указанные вихри станут буквально «толкать друг друга локтями» и сами помешают формированию этого потока. В итоге поступающий к нам арктический воздух будет успевать смешиваться с более теплыми южными массами».

Переломный момент уже произошел во второй половине дня вторника, 25 августа, когда через Центр России прошел атмосферный фронт. Он принес лишь фрагментарные осадки (в основном на север Рязанской области и в Подмосковье), но в его тылу уже закрепилась более прохладная воздушная масса.

Среда и четверг (26–27 августа): Ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не предвидится – дождевые тучи пройдут восточнее и севернее Рязани. Днем температура составит комфортные +17…+18°С, ночью +11…+12°С.

Пятница (28 августа): Власть перехватит прохладный прибалтийский антициклон. Его влияние будет двояким. С одной стороны, облачность уменьшится, и за счет солнечного прогрева дневная температура даже подрастет до +19°С (вместо пугавших ранее +15°С). С другой стороны, в ясную погоду усилится ночное выхолаживание. В ночь на субботу похолодает до +7…+8°С, а в низинах рельефа – до +4°С.

Воскресенье (30 августа): День еще будет прохладным: днем +18…+19°С, ночью +7°С. Возможны кратковременные дожди, связанные с уходом этого антициклона на восток.

Примечательно, что в это же время на Урале ожидаются первые заморозки, но Рязанская область, к счастью, останется в шаге от них.

Самая приятная часть прогноза касается начала сентября. Еще несколько дней назад синоптики считали, что прохладная погода этой недели установится надолго. Однако свежие прогоны моделей принесли отличные новости.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от двух мощных центров: уральского антициклона (который, смещаясь на юго-восток, «переродится» из прохладного в теплый) и антициклона над Балканами. Согласно текущим оценкам, эти теплые вихри расположатся крайне благоприятно для Центра России.

Это гарантирует потепление в первых числах сентября. Осень отступает: лето ненадолго, но уверенно вернется в наши края, подарив жителям Рязани возможность продлить теплый сезон.

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