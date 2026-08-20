В Рязанской области ожидаются грозы и порывистый ветер

Региональное управление МЧС довело до сведения жителей прогноз погоды на предстоящую пятницу, 21 августа. Согласно данным метеослужб, на территории области установится переменная облачность.

В ночные часы не обойдется без кратковременных осадков, а в некоторых муниципалитетах синоптики прогнозируют грозовую активность. Наибольший риск ухудшения погодных условий приходится на Рязань, а также Ермишинский, Захаровский и Сапожковский районы.

Температурный фон в ночное время суток будет держаться на отметке до +17 градусов тепла. Днем воздух прогреется более существенно — до +27 градусов. Ветер ожидается умеренный, с порывами, достигающими скорости 6–11 метров в секунду.