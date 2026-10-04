Ночные заморозки и дневные дожди ожидаются в Рязанской области 5 октября

В понедельник, 5 октября, жители Рязанской области столкнутся с ощутимыми перепадами температур и сменой направления ветра.

В ночные часы в области сохранится переменная облачность, при этом синоптики обещают преимущественно сухую погоду без осадков. Ветер будет дуть из южной четверти со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха опустится до значений от -1°С до +4°С. Жителям восточных районов региона стоит быть особенно внимательными, так как там столбики термометров могут опуститься до -5°С, что свидетельствует о полноценных заморозках.

С наступлением светлого времени суток характер погоды изменится. Небо затянет облаками, хотя и будут наблюдаться прояснения. Местами пройдут небольшие дожди, поэтому жителям региона рекомендуется иметь при себе зонты.

Ветер сменит направление на западное и немного усилится, достигая 5–10 метров в секунду. При этом дневная температура будет вполне комфортной для середины осени и составит от +9°С до +14°С.