Метеоролог Евгений Тишковец в своём блоге назвал день, когда на этой неделе Рязань завалит снегом. Город окажется в центре балканского циклона, снег будет валить стеной. Выпадет до 35% месячной нормы, ожидается ухудшение погоды с метелями и снежным накатом на дорогах.

К исходу вторника, по словам Тишковца, осень официально сдаст пост. С задержкой в 10 суток начнётся метеорологическая зима. Активный балканский циклон, смещаясь со скоростью 55 км/ч, выйдет своим ядром в Черноземье. К вечеру плотные снеговые облака накроют Москву и Подмосковье. Слой снега увеличится до 2 см, ветры развернутся с юго-восточных на северные румбы и станут усиливаться.

В среду суровый «балканец» окажется над Рязанью. Снеговые тучи возьмут в сплошное кольцо практически всю Центральную Россию. Снег будет валить стеной — в переводе на воду это до 18–20 мм, или около 35% месячной нормы.

Появится и первый румянец зимы — температура воздуха понизится до -1…-4. Из-за сильного северного ветра до 7–12 м/с закружат первые настоящие метели с ухудшением видимости до 1 км и менее — в ощущениях будет казаться, что на улице 7 градусов мороза. Это будет полноценный дебют зимы, которая вступит в свои права.

На дорогах появится снежный накат, из-за чего при скорости 60 км/ч тормозной путь увеличится в 3 раза, а при 90 км/ч может достигать 200 метров. Возрастёт риск ДТП и сбои в авиасообщении.

В четверг, в тылу уходящего циклона, снегопады приобретут скоротечный зарядовый характер. Снег будет налетать резко. Морозец ещё мягкий, но уверенный: показания термометров будут варьироваться от -2 до -5.

В пятницу холод усилится, небо начнёт постепенно расчищаться, местами небольшой снег. Минимальная температура понизится до -4…-7, по области — 3…8 мороза, в светлое время суток -2…-5, что соответствует климатической норме декабря.

Такая же погода будет в субботу и в ночь на воскресенье, а воскресным днём благодаря скандинавскому антициклону постепенно распогодится. На водоёмах начнётся ледостав, но лёд будет очень тонкий. В последнюю ночь осени возможны и первые 10-градусные морозы, предупреждает Евгений Тишковец. К началу календарной зимы декорации в виде белого покрывала, морозного воздуха и сухого снега под ногами будут выставлены, а природа, сверившись с календарём, готова принять новый климатический сезон.