По подозрению в хищениях задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Следственный департамент МВД России ведет предварительное расследование уголовного дела против группы лиц, обвиняемых в хищении бюджетных средств. По версии следствия, подозреваемые присвоили более 39 миллионов рублей Министерства строительства Мурманской области, растратили свыше 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, а также провели незаконные валютные операции, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

23 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис был задержан сотрудниками МВД России по подозрению в причастности к этим преступлениям. Мурманскую область он возглавляет с 2019 года, а до назначения на эту должность занимал пост заместителя министра строительства и ЖКХ России.

Для Рязани это имя имеет особое значение: два десятилетия назад Чибис работал в нашем регионе. Карьера Андрея Чибиса в Рязанской области началась в 2004 году. Он прибыл в регион с бывшим мэром Чебоксар Анатолием Игумновым. Их задачей было участие в избирательной кампании кандидата на пост губернатора Рязанской области Георгия Шпака. Чибис, имеющий юридическое образование, возглавил одно из направлений в избирательном штабе.

После победы Шпака на выборах Анатолий Игумнов получил должность помощника губернатора, а Андрей Чибис стал советником главы региона по юридическим вопросам. Чибис активно включился в региональные проекты. Например, принял участие в создании ОАО «Рязанская ипотечная корпорация».

В 2005 году сфера его ответственности расширилась: как советник губернатора он курировал вопросы выборов в Рязанскую областную думу. В 2005 году он принял активное участие в кампании по утверждению Анатолия Игумнова в должности мэра города Рязани. Но депутаты Городского совета отказались поддержать эту кандидатуру. Когда ситуация накалилась до предела, Чибис написал заявление об увольнении по собственному желанию. 12 августа 2005 года он был официально освобожден от должности советника губернатора и вскоре вернулся в Чебоксары.

После ухода из рязанской политики его карьера пошла в гору на федеральном уровне, что в итоге привело его к посту главы Мурманской области. Однако теперь, спустя 20 лет после рязанского эпизода, его имя снова оказалось в центре внимания, но уже в гораздо более серьезном контексте.

В 2024 году губернатор Андрей Чибис пережил покушение. 4 апреля в Апатитах, когда он выходил из здания после встречи с жителями, к нему подбежал человек и ударил ножом в живот. Несмотря на ранение, Чибис смог добраться до машины и был госпитализирован. Нападавшего задержали на месте, он получил ранение в ногу и объяснил свои действия «неприязнью» к губернатору.

Нападавшим оказался местный житель Александр Быданов, который был приговорен судом к 13 годам лишения свободы. После освобождения Быданов отправился на СВО. В начале 2026 года стало известно о его гибели.