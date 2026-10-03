До -6°С опустится температура воздуха в Рязанской области 4 октября

Синоптики регионального ЦГМС дали прогноз погоды для жителей Рязанской области на предстоящее воскресенье, 4 октября. Регион ожидает сухая, но довольно прохладная погода с заметным перепадом температур между ночью и днем.

В течение дня будет наблюдаться переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью в регионе ожидаются заморозки: столбики термометров опустятся до значений от -6°С до -1°С. Днем воздух заметно прогреется, и температура повысится до комфортных плюс +8°С…+13°С.