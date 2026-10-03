Ушёл из жизни почётный гражданин Касимова Евгений Герасимов

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов сообщил о кончине Евгения Герасимова — выдающегося земляка, чья жизнь была неразрывно связана с развитием Касимова, его речным флотом и промышленностью.

Евгений Герасимов родился 19 декабря 1955 года в Касимове. Свою трудовую биографию он начал на речном флоте, с которым его связали более десяти лет жизни. С 1981 по 1993 год он трудился в порту Касимов, пройдя путь от сменного электромеханика плавкрана № 27 до моториста-рулевого теплохода «ПМ-402».

В 1993 году Евгений Юрьевич был назначен генеральным директором ООО «Порт Касимов», возглавив предприятие, в котором начинал свой профессиональный путь.

Значительный этап жизни Евгения Герасимова был связан с ЗАО «Касимовнеруд». В должности генерального директора он руководил предприятием в непростые годы становления рыночной экономики, сумев сохранить коллектив и производственный потенциал.

Евгений Герасимов принимал активное участие в общественно-политической жизни Касимова. Он неоднократно избирался депутатом Касимовской городской Думы, а с 2011 года занимал пост главы муниципального образования — председателя городской Думы. На этой должности он внес значительный вклад в развитие городской инфраструктуры, социальной сферы и местного самоуправления.

За многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность Евгению Герасимову было присвоено высокое звание «Почётный гражданин города Касимова».

«Выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Евгения Юрьевича. Разделяю боль этой утраты вместе со всеми касимовцами», — отметил Иван Бахилов.

Светлая память о Евгении Герасимове — руководителе, общественном деятеле и человеке, искренне любившем свой город, — навсегда сохранится в сердцах земляков.