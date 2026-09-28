Фото: страница Ивана Бахилова ВК
Новости Касимова

Камышев и Васильева стали победителями соревнований по бегу в Касимовском округе 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Касимовском округе прошли областные соревнования по бегу по шоссе, посвященные памяти дважды Героя Советского Союза Владимира Викторовича Аксенова. Об этом сообщил глава местной администрации Иван Бахилов. 

Маршрут остаётся неизменным уже много лет – р.п. Гусь-Железный – с. Гиблицы. Спортсмены пробежали дистанции 3, 5 или 12 км.

«Соревнования собрали спортсменов со всего региона, готовых проверить свои силы и выносливость», — написал Иван Бахилов в соцсетях. 

В абсолютном зачёте победителями стали Алексей Камышев и Наталья Васильева. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Свиную голову на могиле Егора Летова нашли в Омске — SHOT
Следующая статья
Зачем ВСУ нужны дата-центры и почему их поражают на Украине
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости России

Очевидец обратил внимание на странную деталь в гибели Соседова

Организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026»...
Политика

Предсказавший распад СССР историк назвал год окончания СВО. События резко ускорились, развязка близка

Эммануэль Тодд еще в 1976 году предсказал распад СССР. Теперь он назвал год, когда решится судьба конфликта на Украине.
Политика

Выяснилась истинная причина грубости Зеленского после заседания ООН

Замглавреда «МК» разобрал, почему у Зеленского сдали нервы, и нашёл в его словах закономерность, которая повторяется уже не первый раз.
Новости кино и ТВ

НТВ рассказал, что будет с шоу «ВИА Суперстар!» после смерти Сергея Соседова

Сегодня в 21:20 стартует третий сезон музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+) на НТВ. Пресс-служба телеканала подтвердила, что премьера состоится по изначальному плану.
Новости России

Певец Юлиан рассказал о несостыковках в деле о смерти Соседова

В деле о смерти музыкального критика Сергея Соседова немало...
Темы
Происшествия

В Рязани 19-летний парень задержан за обналичку для мошенников

Установлено, что в августе текущего года злоумышленнику поступило для «обнала» не менее четырех переводов в суммах от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом эти транзакции были встроены в схему хищения денег у обманутых граждан.
Спорт

Спиннинговый рыбатлон пройдет в Рязани 4 октября

К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. Для женщин и детей до 12 лет проводятся отдельные церемонии награждения с призами. 
Общество

Доступность ипотеки в Рязанской области выросла до 24,2%

Эксперты оценивали, какая доля семей с официальным доходом одного или двух работающих может позволить себе приобрести обычную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров.
Происшествия

Павел Малков рассказал об уничтожении дрона над Рязанской областью

По словам главы региона, во время атаки люди не пострадали, повреждений на земле нет. Подробности уничтожения дрона не сообщаются.
Происшествия

БПЛА уничтожили над Рязанской областью ночью 28 сентября

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника над регионами России, включая Рязанскую область. Об этом утром 28 сентября сообщило Минобороны РФ.
Общество

В Рязани частично восстановили электроснабжение в Дашково-Песочне

По данным предприятия, в 08:20 свет дали жителям улиц Зубковой, Тимуровцев, Советской Армии.
Политика

Зачем ВСУ нужны дата-центры и почему их поражают на Украине

Эксперты рассказали о роли украинских дата-центров в передаче разведданных, связи и управлении беспилотниками.
Новости России

Свиную голову на могиле Егора Летова нашли в Омске — SHOT

Голова раскрашена серой краской. По словам поклонника группы, на ней написана цитата из Библии, а ниже клич крестоносцев на латыни.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье