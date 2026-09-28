Камышев и Васильева стали победителями соревнований по бегу в Касимовском округе 

В Касимовском округе прошли областные соревнования по бегу по шоссе, посвященные памяти дважды Героя Советского Союза Владимира Викторовича Аксенова. Об этом сообщил глава местной администрации Иван Бахилов.
Маршрут остаётся неизменным уже много лет – р.п. Гусь-Железный – с. Гиблицы. Спортсмены пробежали дистанции 3, 5 или 12 км.
«Соревнования собрали спортсменов со всего региона, готовых проверить свои силы и выносливость», — написал Иван Бахилов в соцсетях.
В абсолютном зачёте победителями стали Алексей Камышев и Наталья Васильева.