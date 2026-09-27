Фото: 7info
Экология, природа, животные

Рязанцы делятся секретами тихой охоты: где грибы, а где пусто

Алексей Самохин
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Рязанцы делятся в соцсетях фотографиями грибных находок последних дней. Судя по постам в группе «Грибы и грибники Рязанской области», сезон выдался неровным: в одних районах корзины наполняются быстро, в других грибники возвращаются почти ни с чем.

Больше всего сообщений пришло из Спасского района. Одна из грибниц 26 сентября нашла четыре белых гриба, правда, с побитыми ножками, зато порадовалась рядовкам. Чистота находок здесь держится примерно на уровне 50 на 50. Другая жительница района пожаловалась на малый урожай: маслята почти все червивые, а волнушек, наоборот, хоть косой коси. Ещё один грибник за три часа поисков в Спасском районе набрал корзину белых, подосиновиков и подберёзовиков, при этом отметил высокую червивость грибов.

В Шиловском районе, по словам местных, грибов много. А вот в Рязанском районе в сторону Шилово урожай оказался скромнее, чем ожидали грибники.

Сапожковский район подарил находки сразу в несколько дней, 23, 25 и 26 сентября. Подосиновики здесь собирали чистыми, а вот белые почти на 90% оказались червивыми. Грибники отметили и приятную мелочь: лосиная муха в этот раз не докучала во время прогулок по лесу.

В Касимовском районе повезло случайно. Молодые чистые белые грибы нашли 24 и 26 сентября во время велопрогулки по сосновому лесу. А в Ласковском направлении белых собрали немного, зато маслят хватало, хотя и среди них встречались червивые экземпляры.

Один из грибников поделился эмоциями от похода за белыми, в итоге набрал только подосиновики. «Но они такие красивые. Белые были, но практически все в труху», — написал он в группе.

Судя по постам, ситуация в лесах Рязанской области сейчас пёстрая: соседние районы дают разный урожай, а червивость грибов зависит скорее от конкретного места, чем от общей погоды. Тем, кто планирует грибную вылазку в ближайшие выходные, стоит ориентироваться на свежие отчёты в тематических группах и учитывать, что в одном лесу корзина наполнится за час, а в соседнем придётся долго искать даже подберёзовики.

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