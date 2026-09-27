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Общество

В России увеличат прожиточный минимум и МРОТ

Анастасия Мериакри
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Правительство Российской Федерации определило ключевые социальные ориентиры на среднесрочную перспективу. Согласно проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, в стране планируется индексация двух важнейших экономических показателей: прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Оба параметра вырастут синхронно на 6,8%, что напрямую отразится на доходах наиболее уязвимых категорий граждан и уровне социальных выплат.

Рост прожиточного минимума и его влияние на пособия

Федеральный прожиточный минимум, который в 2026 году установлен на уровне 18 939 рублей на душу населения, в следующем году планируется увеличить на 1 288 рублей. Таким образом, базовый показатель достигнет отметки в 20 227 рублей.

«Прожиточный минимум в следующем году возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей. Это позволит увеличить размеры пособий, социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя», — подчеркнул министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова приводятся на официальном сайте правительства.

Этот рост повлечет за собой автоматический пересмотр целого ряда социальных обязательств государства. От величины прожиточного минимума зависят размеры детских пособий, социальные доплаты к пенсиям, выплаты малоимущим семьям, а также ряд федеральных и региональных льгот.

Если текущие пропорции распределения сохранятся, то в 2027 году дифференциация показателя по основным демографическим группам будет выглядеть следующим образом:

  • для трудоспособного населения — около 22 047 рублей;
  • для пенсионеров — порядка 17 395 рублей;
  • для детей — примерно 19 620 рублей.

Важно отметить, что указанные суммы пока являются расчетными и станут окончательными только после официального утверждения бюджета. Кроме того, федеральный показатель служит лишь общим ориентиром: в каждом субъекте РФ устанавливается свой региональный прожиточный минимум, который может как превышать общероссийский уровень, так и быть немного ниже его.

Историческая динамика показателя

Анализ последних лет демонстрирует стабильную тенденцию к увеличению прожиточного минимума в России. Если в 2023 году он составлял 14 375 рублей на душу населения, то к 2024 году показатель вырос до 15 453 рублей. В 2025 году планка поднялась до 17 733 рублей, а в 2026 году достигла текущих 18 939 рублей.

МРОТ продолжит расти

Параллельно с прожиточным минимумом власти намерены повысить и минимальный размер оплаты труда. В 2027 году федеральный МРОТ планируется увеличить на те же 6,8%, доведя его до 28 935 рублей.

Для сравнения, в 2024 году МРОТ составлял 19 242 рубля, в 2025 году он был повышен до 22 440 рублей, а в 2026 году установлен на уровне 27 093 рубля.

Напомним, что с 2025 года механизм расчета МРОТ в России привязан к медианной заработной плате по стране и не может составлять менее 48% от этого значения. Стратегической целью властей является доведение минимальной оплаты труда до 35 000 рублей к 2030 году. При этом регионы сохраняют право устанавливать собственный МРОТ, превышающий федеральный стандарт, через соответствующие региональные соглашения.

Разграничение функций показателей

Эксперты напоминают, что, несмотря на синхронный рост, прожиточный минимум и МРОТ выполняют принципиально разные функции в экономике. Первый используется преимущественно как статистический инструмент для оценки уровня нуждаемости граждан и назначения адресных мер социальной поддержки. Второй же определяет минимально допустимый размер заработной платы за полностью отработанный месяц.

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