Арктический холод или милость нейросетей: рязанский ученый о битве прогнозов на начало октября

Непримиримая борьба тенденций потепления и похолодания, ставшая визитной карточкой текущего года, продолжается. По словам экспертов, в начале октября Рязанскую область ждет новое арктическое вторжение, однако точные температурные значения вызывают серьезные разногласия.

О том, какой сценарий развития событий более вероятен, рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

Арктика наносит удар

Арктика обычно действует резко: ее удары в виде кратковременных, но мощных похолоданий крайне трудно спрогнозировать заранее. Еще пару дней назад о грядущем холоде было известно лишь в общих чертах, однако сейчас картина начинает проясняться.

Ожидается, что похолодание будет развиваться на фоне антициклонической погоды. Ключевой фактор здесь — география: центры антициклонов расположатся западнее Центральной России. Поскольку в Северном полушарии воздух в антициклонах закручивается по часовой стрелке, такая конфигурация обеспечит в Рязанском регионе северный ветер и, как следствие, приток холодных воздушных масс. Но насколько суровым окажется этот холод? В этом и кроется главная интрига.

Классический прогноз: морозы до -2°C

Согласно уточненным данным «традиционной» численной модели прогноза ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды), сценарий выглядит довольно сурово. Одно из ядер высокого давления будет стремительно смещаться с севера на юг, увлекая за собой арктический холод, особенно в своей восточной части. Воздух просто не успеет прогреться и трансформироваться по пути.

Пик этого похолодания, по данным модели, придется на субботу, 3 октября. В этот день дневные температуры в Рязанской области опустятся до +5…+8°C (причем на востоке области будет холоднее из-за близости к оси арктического вторжения), а ночные показатели могут снизиться до -2°C.

Впрочем, классическая модель обещает и скорое облегчение: после ухода арктической массы воздух быстро прогреется, и температуры вновь поднимутся до комфортных +17°C днем и +10°C ночью.

Прогноз нейросетей: холод пройдет мимо

Однако с этим тревожным сценарием спорят современные нейросетевые расчеты, в частности модель AIFS, отмечает ученый. За последний год искусственный интеллект часто (хоть и не всегда) демонстрировал более высокую точность по сравнению со «старыми» методами.

Согласно расчетам нейросети, Центральной России и Рязанской области в частности повезет значительно больше. ИИ прогнозирует, что ночные температуры в ходе арктического вторжения не опустятся существенно ниже +5°C, а днем столбики термометров будут показывать около +13…+14°C.

Разгадка кроется в траектории. Нейросеть, не отрицая сам факт резкого вторжения холода, прогнозирует иное расположение его оси. По расчетам ИИ, холодный фронт должен пройти восточнее — через Урал, Западный Казахстан и Поволжье в сторону Черного моря, оставив Центральную Россию на своей периферии, где влияние холода будет значительно слабее.

Битва физики и искусственного интеллекта

Таким образом, в прогнозных расчетах сейчас нет единодушия. Метеорологическое сообщество столкнулось с интересным вызовом: кто же окажется прав?

Предстоящее через неделю похолодание станет отличным полигоном для проверки точности современных технологий. Рязанцам пока рекомендуется следить за обновлениями прогнозов и иметь в гардеробе теплые вещи на случай, если классическая физика все-таки возьмет верх над алгоритмами.