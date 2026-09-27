В Рязани на улице Типанова произошел пожар в многоквартирном доме

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области отработали на двух вызовах. Наиболее значимым инцидентом стало возгорание в многоквартирном жилом доме в Рязани.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу 26 сентября в 13:55. Огонь вспыхнул в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на улице Типанова в Рязани.

На место происшествия незамедлительно прибыли расчеты экстренных служб. В ликвидации возгорания были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы специальной пожарной техники. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей огонь удалось локализовать и полностью потушить в кратчайшие сроки.

По предварительным данным, площадь пожара составила всего 1,5 квадратных метра. В результате инцидента огнем было повреждено окно в квартире, жертв и пострадавших нет.

Помимо инцидента в жилом доме, за отчетный период спасатели также ликвидировали одно загорание мусора на открытой территории.