Рязанца будут судить за убийство на охоте

В Сараевский районный суд направили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности во время охоты на лису. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель прокурора области Александр Качуренко. Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ.

По версии следствия, трагедия произошла в сентябре 2025 года в общедоступных охотничьих угодьях Сараевского района. Обвиняемый охотился на лису с использованием тепловизионного прицела.

Следствие считает, что мужчина нарушил базовые правила безопасности при стрельбе. Он не убедился в отсутствии людей в месте охоты, не проверил ясность цели, достаточную видимость и не установил точку остановки снаряда после выстрела.

В результате обвиняемый по небрежности выстрелил в находившегося неподалеку мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Использование тепловизионных прицелов на ночной охоте требует от стрелка особой осторожности, поскольку такая оптика показывает тепловой контур цели, но не всегда позволяет однозначно определить, кто перед прицелом, животное или человек. Именно поэтому правила охоты прямо требуют полной уверенности в характере цели перед выстрелом.

Дело направлено в Сараевский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по части 1 статьи 109 УК РФ предусматривает до двух лет ограничения свободы или принудительных работ.