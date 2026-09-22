Вторая в Рязанской области Школа креативных индустрий открылась в Касимовском округе

На базе Центра культурного развития Касимовского муниципального округа начала работу вторая в Рязанской области Школа креативных индустрий. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Здесь подростки от 12 до 16 лет бесплатно осваивают современные технологии и знакомятся с различными направлениями творческой деятельности. Набор учащихся уже завершён, а недавно состоялось первое установочное собрание. Совсем скоро ребята приступят к занятиям. Ежегодно школа сможет принимать до 80 учащихся.

В школе работают четыре студии:

▪ Звукорежиссура: работа с микшерным пультом, редактирование звука и использование звуковых эффектов

▪ Фото- и видеопроизводство

▪ Анимация и 3D-графика: разработка мультфильмов и знакомство с возможностями трёхмерной графики

▪ Цифровые технологии VR/AR: создание интерактивных трёхмерных изображений с обзором 360 градусов и виртуальных миров.

Обучение рассчитано на два года. В течение первого года ребята познакомятся со всеми направлениями, а затем выберут одно из них для углубленного изучения.

Фото: vk.ru/minkultro