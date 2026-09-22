В Захаровском районе ВАЗ столкнулся с грузовиком, пострадали двое

Два человека пострадали в серьёзном ДТП в Рязанской области. Об этом сообщается в сводке регионального управления Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области зарегистрировали 5 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 8 человек.

Кроме того, в регионе зафиксировали 21 ДТП с материальным ущербом без пострадавших. Инспекторы выявили 235 нарушений правил дорожного движения, среди них 5 случаев управления транспортом в состоянии опьянения.

Водители грузовиков допустили 13 нарушений, на мототранспорте зафиксировали 4 нарушения. Больше всего вопросов вызвала тонировка: инспекторы выявили 53 нарушения, связанных с управлением автомобилем с затемненными стеклами.

Самое серьезное происшествие произошло 21 сентября около 09:17 на 564-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском районе. Здесь столкнулись ВАЗ-2114 и грузовой автомобиль «ФАВ».

За рулем ВАЗ-2114, по предварительным данным, находился 21-летний житель Ленинградской области. Грузовиком управлял 38-летний мужчина из Рыбновского округа. В результате столкновения пострадали водитель легковушки и его пассажирка, 19-летняя жительница Московской области.

Обе пострадавшие обратились за медицинской помощью с травмами.

По факту аварии проводится проверка.