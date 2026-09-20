Билеты на поезда подорожают с 1 октября. Но не на все. Что изменится

С 1 октября 2026 года в России вырастут тарифы на железнодорожные перевозки. Билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования подорожают на 9,2%, сообщает «Банки.ру».

Индексация коснется регулируемого сегмента пассажирских перевозок. В него входят плацкартные и общие вагоны, а также перевозка багажа и грузобагажа. Стоимость таких поездок регулирует государство через предельные индексы Федеральной антимонопольной службы. Поэтому цена билета после 1 октября будет напрямую зависеть от установленного повышения.

Иначе формируется стоимость поездки в купе и СВ. Эти вагоны относятся к нерегулируемому сегменту, где перевозчик использует динамическое ценообразование. На итоговую цену влияют сезон, день недели, спрос и то, насколько заранее пассажир покупает билет. По такому же принципу формируется стоимость проезда в скоростных поездах, включая «Сапсан» и «Ласточку». Фиксированного повышения на 9,2% именно для этих категорий государство не устанавливает.

Для понимания изменения можно взять популярный маршрут Москва — Санкт-Петербург. Сейчас билет в плацкарт стоит примерно 1900–2200 рублей. После индексации цена составит около 2074–2412 рублей.

Таким образом, поездка в плацкартном вагоне подорожает примерно на 174–203 рубля. При этом стоимость купе будет зависеть от конкретного поезда и даты отправления. Например, на середину октября минимальная цена билета в купе из Москвы в Санкт-Петербург начинается примерно от 2670 рублей.

Изменения не затронут пригородные электрички. Для них действует отдельная система тарифов, которую устанавливают на региональном уровне.

Пассажирам дальнего следования с 1 октября стоит учитывать разницу между регулируемыми и нерегулируемыми тарифами. Если речь идет о плацкарте или общем вагоне, повышение составит 9,2%, а цена купе, СВ и скоростных поездов будет зависеть от условий конкретной поездки.

Информации о том, сколько будет стоить проезд из Рязани в Москву, в статье не приводится.