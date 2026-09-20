БПЛА ВСУ. Изображение сгенерировано нейросетью
Все события Рязани и области

«Реактивные дроны» и высота: как ВСУ атаковали Подмосковье, рассказал генерал

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Реактивные дроны шведского, израильского или европейского производства, скорее всего, использовали для налёта на Подмосковье в ночь на 20 сентября. Так считает Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. За два часа над 17 округами области нейтрализовали 249 беспилотников, есть погибшие.

Липовой дал комментарий aif.ru. По его словам, у ВСУ сейчас широкий набор моделей, от реактивных до поршневых. Подмосковье далеко от точек запуска, поэтому для массового налёта взяли именно реактивные. Производителей он назвал предположительно, официального подтверждения нет.

Тактику генерал описал так: дроны загоняют на большую высоту, куда не достают мобильные огневые группы. На этой высоте они доходят до нужных регионов и уже там атакуют цели. Летели, по его словам, из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. 

«Большую часть дронов сбивают, уничтожают непосредственно в приграничных регионах», — сказал Липовой.

Что известно о последствиях, со слов главы Подмосковья Андрея Воробьева. В Раменском округе после падения БПЛА на Северном шоссе загорелась крыша многоэтажки. Из дома вывели около 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 машин. В Софьино дрон попал в трёхэтажный дом, пострадали шесть квартир. 

Погибли два человека: 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Есть пострадавшие, в том числе дети. Минобороны сообщило, что с 19 на 20 сентября ПВО нейтрализовала над регионами и акваторией России 1110 беспилотников.

Липовой уверен, что массированная атака должна была помешать выборам, но этого не произойдёт. 

Напомним также, что дроны ВСУ сегодня сбивали и над Рязанью

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Павел Малков проголосовал на выборах в Госдуму в Рязани
Следующая статья
Лантратова: пятерых жителей Рязанской области вернули из плена

Популярные материалы

Общество

С 1 октября в России изменятся правила внесения наличных на карту

С октября наличные можно будет внести на свою карту через чужой банкомат. Рассказываем о лимитах, комиссиях и главном ограничении.
Политика

«Адские санкции» США против России: эксперт назвал главных пострадавших

Трамп 18 сентября подписал закон, расширяющий полномочия Вашингтона по введению санкций и дополнительных пошлин против стран, которые покупают российские нефть и газ. Документ позволяет вводить тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергоресурсов.
Новости России

В России вычислили и впервые надолго посадили хейтера из интернета

В Великом Новгороде вынесли приговор 21-летнему Михаилу Шалимову по...
Политика

Раскрыта реальная численность населения Украины

Бывший премьер уверен, что советская энергосистема выдержит холода. Рассказываем, на чём строится его расчёт и что покажет отопительный сезон.
Новости России

ВСУ устроили массированную атаку на Москву в последний день выборов

Ночью в воскресенье, когда проходит финальный день выборов в...
Темы
Спорт

Росгвардейцы дежурили на футбольном матче в Рязани

Росгвардейцы и сотрудники полиции обеспечили безопасность во время футбольного матча «Рязань» — «Сатурн» на стадионе «Рязань Арена». Серьезных нарушений общественного порядка во время игры не произошло, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Армия и СВО

Лантратова: пятерых жителей Рязанской области вернули из плена

Лантратова рассказала о помощи жителям Рязанской области. В этом году пятерых военнослужащих удалось вернуть из плена.
Власть и политика

Павел Малков проголосовал на выборах в Госдуму в Рязани

Малков призвал жителей региона успеть посетить свои избирательные участки и сделать выбор в последний день голосования.
Общество

Колесник назвал цель атаки беспилотников ночью 20 сентября

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что массированная атака беспилотников на Москву и область должна повлиять на выборы в России. По его словам, так действует «весь коллективный Запад», а не только Владимир Зеленский.
Происшествия

Мужчину избили после распыления перцового баллончика в Рязани — соцсети

В Олимпийском городке Рязани двое мужчин распылили перцовый баллончик в сторону человека, после чего избили его. Об этом сообщает «Топор. Новости Рязани».
Власть и политика

Выросла явка на выборах в Рязанской области

Сегодня — последний день голосования.
Политика

Анонсирована встреча Россия — США по устранению раздражителей

Новые переговоры России и США состоятся в ближайшие недели, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.
Политика

Главный просчет Зеленского: что не так с новыми дронами для перехвата «Гераней»

По словам эксперта, одна из главных проблем связана со скоростью новых российских беспилотников. Она достигает примерно 500 км/ч, поэтому оператору невозможно вручную наводить перехватчик на такую цель.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье