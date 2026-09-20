«Реактивные дроны» и высота: как ВСУ атаковали Подмосковье, рассказал генерал

Реактивные дроны шведского, израильского или европейского производства, скорее всего, использовали для налёта на Подмосковье в ночь на 20 сентября. Так считает Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. За два часа над 17 округами области нейтрализовали 249 беспилотников, есть погибшие.

Липовой дал комментарий aif.ru. По его словам, у ВСУ сейчас широкий набор моделей, от реактивных до поршневых. Подмосковье далеко от точек запуска, поэтому для массового налёта взяли именно реактивные. Производителей он назвал предположительно, официального подтверждения нет.

Тактику генерал описал так: дроны загоняют на большую высоту, куда не достают мобильные огневые группы. На этой высоте они доходят до нужных регионов и уже там атакуют цели. Летели, по его словам, из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

«Большую часть дронов сбивают, уничтожают непосредственно в приграничных регионах», — сказал Липовой.

Что известно о последствиях, со слов главы Подмосковья Андрея Воробьева. В Раменском округе после падения БПЛА на Северном шоссе загорелась крыша многоэтажки. Из дома вывели около 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 машин. В Софьино дрон попал в трёхэтажный дом, пострадали шесть квартир.

Погибли два человека: 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Есть пострадавшие, в том числе дети. Минобороны сообщило, что с 19 на 20 сентября ПВО нейтрализовала над регионами и акваторией России 1110 беспилотников.

Липовой уверен, что массированная атака должна была помешать выборам, но этого не произойдёт.

Напомним также, что дроны ВСУ сегодня сбивали и над Рязанью.