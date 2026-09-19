Сколько БПЛА сбили над Рязанской областью 19 сентября

Пять беспилотников сбили над Рязанской областью в ночь на 19 сентября. Пострадавших и повреждений в результате атаки нет, сообщил губернатор Павел Малков.

По данным Минобороны России, всего за прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 344 БПЛА самолетного типа. Их зафиксировали над территориями 17 регионов России и акваторией Черного моря.

В числе регионов, где работала ПВО, оказались Брянская, Ленинградская, Новгородская, Курская, Белгородская, Орловская, Калужская, Тульская, Липецкая, Владимирская и Ростовская области.

Кроме того, беспилотники сбивали над Краснодарским краем, Московским регионом, Ямало-Ненецким автономным округом и Республикой Дагестан.

Отметим, что на момент написания материала в Рязани и области сохраняется беспилотная опасность. Сообщение об этом пришло рязанцам в 09:29.