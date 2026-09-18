Погода в октябре резко изменится: метеоролог назвал даты дождей и заморозков

Первая декада октября в Центральной России ожидается относительно сухой и теплой, температура днем поднимется до +12 градусов. Затем погода начнет резко меняться: регион накроют североатлантические циклоны, которые принесут дожди, сильный ветер и заморозки.

По словам метеоролога Александра Сергеева, уже в начале октября ночи станут холоднее. Температура будет держаться в пределах +3…+7 градусов, местами возможны слабые заморозки.

Существенная смена погоды ожидается в середине месяца. Серия североатлантических циклонов сделает ее более неустойчивой и принесет в Центральную Россию основной объем осадков.

На период с 14 по 17 октября могут прийтись самые сильные дожди. За это время выпадет до 35–45 мм осадков, что составляет больше половины месячной нормы. Одновременно усилится ветер и понизится атмосферное давление. Утром на дорогах и тротуарах возможна гололедица, предупредил Сергеев в комментарии NEWS.ru.

Третья декада октября, по прогнозу специалиста, станет переходом к более холодной погоде. Днем температура будет редко подниматься выше +3 градусов.

К концу месяца столбики термометров могут опуститься до −3…+1 градуса. Таким образом, октябрь в Центральной России начнется с относительно комфортной погоды, но завершится уже с температурой, близкой к зимней.