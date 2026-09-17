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Новости России

Ростов-на-Дону пережил массированную атаку дронов

Алексей Самохин
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Ночью 17 сентября Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, погибших и пострадавших нет.

На месте падения обломков БПЛА возникло возгорание, его быстро потушили. Экстренные службы продолжают работать на местах происшествий по всему городу.

Обломки дронов повредили трансформаторную подстанцию. Из-за этого без электричества остались сразу четыре района Ростова: Ворошиловский, Ленинский, Октябрьский и Кировский. У шести частных домов пострадали окна, кровля и остекление, повреждены и хозяйственные постройки.

Фрагменты беспилотников нашли в разных точках города и в Мясниковском районе, в том числе на проезжей части и на территории частных домовладений. Слюсарь заверил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Атака затронула не только Ростов. Всего за ночь силы ПВО уничтожили более 50 беспилотников над Ростовом, Батайском, Каменском-Шахтинском, Таганрогом и десятью районами области: Азовским, Мясниковским, Неклиновским, Аксайским, Миллеровским, Веселовским, Каменским, Шолоховским, Тарасовским и Кагальницким.

«Информация о последствиях атаки БПЛА будет уточняться», — отметил губернатор.

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