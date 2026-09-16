Путин обратится к россиянам сегодня в 18:00

Президент России Владимир Путин выступит с вечерним обращением к гражданам сегодня, 16 сентября, в 18:00. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, обращение будет посвящено предстоящим парламентским выборам. Глава государства традиционно выступает с подобными обращениями перед каждыми выборами в Госдуму.

«Будет традиционное обращение главы государства», — сказал Песков.

Журналисты также поинтересовались у представителя Кремля, каким способом Путин будет голосовать на предстоящих выборах. Песков напомнил, что президент несколько лет подряд пользовался онлайн-голосованием, называя этот способ удобным и надёжным.