Изображение от wirestock на Freepik
Политика

В Госдуме назвали вероятную площадку для переговоров по Украине

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Россия может выбрать для переговоров по украинскому урегулированию площадку в одной из арабских стран. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, конкретный выбор между странами сейчас не так принципиален. Около десяти государств с разных континентов уже предложили свои площадки для проведения переговоров.

«Какую мы выберем страну: Арабские Эмираты или Китай, не так важно. Все хотят на этом заработать очки какие-то политические. Это будет, скорее всего, какая-то арабская страна, мне так кажется», — прокомментировал Чепа.

Тему возможных площадок для переговоров ранее поднимала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что спектр вариантов не ограничивается тремя странами, о которых чаще всего говорят в публичном пространстве.

Отдельно Захарова прокомментировала возможность переговоров в Швейцарии. По её словам, эта страна сейчас не рассматривается как площадка, поскольку утратила нейтральный статус и проявила русофобию в своей политике.

Окончательное решение о месте проведения переговоров пока не принято. Более того, пока не принято и решение о самих переговоров, но его многие ждут с нетерпением. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Поющие судьи, херсонские хомяки и тульский Шаман — как прошёл «Поющий косопуз» в Рязани

Популярные материалы

Новости России

Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Российская армия может начать наносить удары по военным предприятиям...
Новости России

В горах Сочи обнаружили тело пропавшего неделю назад московского фотографа

Макарий Бекшаев отправился один в поход 2 сентября. Его маршрут пролегал от каньона Псахо в сторону поселка Воронцовка с планируемым завершением 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи.
Новости России

Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации, выдающаяся балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова.
Политика

«Дрон ударил не случайно»: генерал раскрыл истинную цель атаки у поезда с Джонсоном

Генерал-майор Попов рассказал, почему дрон ударил не по вагону, а рядом с ним, и какой сигнал получили западные политики на Украине.
Новости России

Что известно о ракетной атаке ВСУ на Таганрог

После массированной атаки ВСУ в Таганроге возникли три очага возгорания. Повреждены дома, учебное заведение и другие объекты.
Темы
Происшествия

17-летний парень задержан за угон в Скопине

Ранее этого подростка осудили за угон автомобиля, и у полицейских хранилось достаточно сведений о нем.
Экономика и бизнес

Суд подтвердил вину «РМПТС» в нарушении температурных графиков отопления в Рязани

Комиссия Рязанского УФАС России 1 апреля 2024 года установила в действиях «РМПТС» нарушение части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Ведомство расценило это как злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Транспорт и дороги

Новый дорожный знак появится в России

В Минтрансе называют это частью большого проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской среды.
Транспорт и дороги

Водителям напомнили о важном правиле, которое действует с сентября

С сентября права можно показывать инспектору через смартфон. Депутат Камнев объяснил, как это работает на практике.
Политика

ВСУ не смогли вырваться из окружения в Харьковской области

Российские бойцы отразили попытку прорыва бронетехники ВСУ в Харьковской области. Что известно о потерях.
Новости Касимова

Минздрав: Касимовский округ укомплектован специалистами скорой помощи на 100%

В Касимовской ЦРБ произошло значимое пополнение штата: к работе приступили 11 новых специалистов по профилю скорой медицинской помощи.
Политика

Взрывы гремят в Киеве, город затягивает дымом

Дым от пожаров в Киеве виден за несколько километров. Что рассказали очевидцы об атаке на склады. (
Погода

В Рязанской области 16 сентября ожидаются порывы ветра до 15 м/с

В Рязанской области ожидают сильный ветер и дождь. Спасатели рассказали, какие происшествия возможны в регионе.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье