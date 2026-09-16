В Госдуме назвали вероятную площадку для переговоров по Украине

Россия может выбрать для переговоров по украинскому урегулированию площадку в одной из арабских стран. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам депутата, конкретный выбор между странами сейчас не так принципиален. Около десяти государств с разных континентов уже предложили свои площадки для проведения переговоров.
«Какую мы выберем страну: Арабские Эмираты или Китай, не так важно. Все хотят на этом заработать очки какие-то политические. Это будет, скорее всего, какая-то арабская страна, мне так кажется», — прокомментировал Чепа.
Тему возможных площадок для переговоров ранее поднимала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что спектр вариантов не ограничивается тремя странами, о которых чаще всего говорят в публичном пространстве.
Отдельно Захарова прокомментировала возможность переговоров в Швейцарии. По её словам, эта страна сейчас не рассматривается как площадка, поскольку утратила нейтральный статус и проявила русофобию в своей политике.
Окончательное решение о месте проведения переговоров пока не принято. Более того, пока не принято и решение о самих переговоров, но его многие ждут с нетерпением.