В Госдуме назвали вероятную площадку для переговоров по Украине

Россия может выбрать для переговоров по украинскому урегулированию площадку в одной из арабских стран. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, конкретный выбор между странами сейчас не так принципиален. Около десяти государств с разных континентов уже предложили свои площадки для проведения переговоров.

«Какую мы выберем страну: Арабские Эмираты или Китай, не так важно. Все хотят на этом заработать очки какие-то политические. Это будет, скорее всего, какая-то арабская страна, мне так кажется», — прокомментировал Чепа.

Тему возможных площадок для переговоров ранее поднимала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что спектр вариантов не ограничивается тремя странами, о которых чаще всего говорят в публичном пространстве.

Отдельно Захарова прокомментировала возможность переговоров в Швейцарии. По её словам, эта страна сейчас не рассматривается как площадка, поскольку утратила нейтральный статус и проявила русофобию в своей политике.

Окончательное решение о месте проведения переговоров пока не принято. Более того, пока не принято и решение о самих переговоров, но его многие ждут с нетерпением.