Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Лавров предложил Зеленскому приехать в Москву на переговоры. Политолог объяснил смысл этого шага

Алексей Самохин
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Сергей Лавров пригласил Владимира Зеленского приехать в Москву для переговоров, ответив на предложение украинского лидера встретиться с Владимиром Путиным. Политолог Олег Глазунов считает, что президент Украины не воспользуется этой возможностью, поскольку такая поездка может поставить под угрозу его политическое будущее.

Ранее Зеленский предложил провести встречу с российским президентом. Лавров в ответ заявил, что украинский лидер может приехать в Москву, если хочет лично встретиться с Путиным.

По мнению доцента кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Олега Глазунова, приглашение стало дипломатическим ходом Сергея Лаврова. Эксперт назвал главу российского МИД дипломатом старой школы и предположил, что Киев не примет предложенный формат переговоров.

Глазунов считает, что Зеленский в нынешних условиях не заинтересован в завершении конфликта. По словам политолога, украинский лидер воспринимает продолжение боевых действий как основу своего политического положения.

«Приехать в Москву — это значит для Зеленского конец. Он закончится как президент, и украинские националисты никогда ему не простят то, что он приехал в Россию на поклон. Так что это неприемлемый вариант для Зеленского», — заявил Глазунов в комментарии «Ленте.ру».

Политолог добавил, что Зеленский будет отвергать предложения о переговорах независимо от того, кто именно их озвучит, российский президент или глава МИД.

«Любое предложение, которое сделает и наш президент, и министр иностранных дел, они все будут неприемлемы. И с ним никто мир заключать не будет, будут разговаривать уже с его преемником», — сказал Глазунов.

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