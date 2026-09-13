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Спорт

Малков, Карелин и Мамиашвили открыли в Рязани турнир на призы Героя России Олега Дуканова

Алексей Самохин
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Губернатор Рязанской области Павел Малков 12 сентября принял участие в открытии всероссийских соревнований по греко-римской борьбе на призы генерал-лейтенанта ФСБ России, Героя России Олега Дуканова. Турнир проходит 12 и 13 сентября в рязанской Академии единоборств.

За победу борются около 500 спортсменов из 36 регионов России. Все участники младше 16 лет. Победители соревнований получат право на присвоение спортивного разряда «кандидат в мастера спорта».

На церемонию открытия приехали известные представители отечественной борьбы. Среди них трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, председатель Федерации борьбы России Михаил Мамиашвили и генерал-лейтенант ФСБ России, Герой России Олег Дуканов.

В мероприятии участвовали министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис, президент Федерации спортивной борьбы региона Валерий Хабаров, тренеры, судьи и спортсмены.

Павел Малков отметил, что греко-римская борьба остается одним из базовых видов спорта в Рязанской области. По его словам, профессионально этим видом единоборств в регионе занимаются почти тысяча человек.

«Борьба для нашего региона – базовый вид спорта. Только греко-римской борьбой у нас профессионально занимаются почти тысяча человек. Результаты у спортсменов всегда достойные. Уверен, что на этом турнире борцы покажут все свое умение и мастерство», – сказал губернатор.

Александр Карелин напомнил, что соревнования проходят уже в пятый раз и имеют статус отборочных на первенство России. Олимпийский чемпион пожелал участникам показать лучшие традиции греко-римской борьбы.

«Важно, что турнир проходит при участии губернатора Рязанской области Павла Малкова. Он уделяет большое внимание развитию спорта – самбо, дзюдо и борьбы. Мы с одинаковой уверенностью говорим о воспитании сильных, уверенных в себе граждан Российской Федерации», – отметил Карелин.

Соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорта России. Борцы проведут схватки в Академии единоборств в течение двух дней.

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