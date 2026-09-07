Фото: https://vk.ru/torpedomoscowfc
Спорт

В возрасте 78 лет ушел из жизни обладатель Кубка СССР по футболу Григорий Янец

Анастасия Мериакри
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Московский футбольный клуб «Торпедо» сообщил о кончине своего бывшего игрока, защитника Григория Янца. Спортсмену было 78 лет. О причине смерти в официальном сообщении не уточняется.

Григорий Янец выступал за черно-белых с 1968 по 1971 год, а также провел сезон 1973 года в составе команды. Главным клубным трофеем в его карьере стала победа в Кубке СССР в 1968 году, которую он завоевал именно в футболке «Торпедо».

Помимо «Торпедо», защитник защищал цвета ряда других известных советских команд. В разные годы он играл за ЦСКА, кишиневскую «Молдову», симферопольскую «Таврию» и «Нистру». Также в его карьере был опыт выступления за границей: Янец защищал ворота немецких клубов «Мотор» из Нордхаузена и «Мотор» из Веймара.

На международном уровне футболист также добился значимых высот. В 1966 году в составе юношеской сборной СССР (игроки не старше 19 лет) он стал чемпионом Европы.

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