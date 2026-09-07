В возрасте 81 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Нина Попова

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина с глубокой скорбью сообщил о кончине заслуженной артистки РСФСР Нины Поповой. Актриса, посвятившая сцене более полувека, ушла из жизни в возрасте 81 года.

Нина Попова родилась 20 марта 1945 года. Свой профессиональный путь в искусстве она начала после успешного окончания Школы-студии МХАТ в 1966 году. Сразу после выпуска актриса была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, где и прослужила ровно 60 лет.

В разные годы она блистала в таких знаковых спектаклях, как «Всё о нашем доме», «Влюбленный Шекспир», «Кошки-мышки», «Мышеловка», «Царь Эдип», «Баловни судьбы», «Па-де-труа» и «Любовь под вязами».

Помимо театральной карьеры, Нина Попова оставила богатый след в отечественном кино. В ее фильмографии — десятки ролей в известных советских и российских картинах. Широкой аудитории она запомнилась по работам в фильмах «Алмазы для Марии», «Два дня в начале декабря», «Нейтральные воды», «Адрес вашего дома», культовом детективном сериале «Следствие ведут Знатоки», а также в лентах «Память земли», «Ищите — и найдете», «Высокое звание», «Мой старший брат», «Моя Пречистенка» и «Схватка в пурге».

Коллеги и руководство театра выражают глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы.