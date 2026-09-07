Фото: https://vk.ru/fcrzn
Спорт

ФК «Рязань» отметит 115-летие в регионе грандиозным шоу с Олегом Романцевым и Натали

Анастасия Мериакри
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Футбольный клуб «Рязань» готовится отметить знаменательную историческую дату: ровно 115 лет назад на рязанской земле состоялся первый официально зафиксированный футбольный матч. Празднование юбилея пройдет во время домашнего матча 23-го тура против волгоградского «Ротора-2», который обещает стать не просто спортивным событием, а настоящим развлекательным шоу для всей семьи.

Организаторы подготовили для болельщиков насыщенную программу. Главным специальным гостем вечера станет легендарный тренер московского «Спартака» и самый титулованный специалист в истории российского футбола Олег Романцев. Он лично выйдет на поле, чтобы поприветствовать трибуны, а также проведет автограф-сессию и сделает фотографии со всеми желающими.

Вишенкой на торте праздника станет выступление певицы Натали. Большой концерт состоится прямо на футбольном поле.

Встреча «Рязань» – «Ротор-2» состоится в пятницу, 11 сентября. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени на стадионе «Рязань-Арена» (ул. Маяковского, 46). Масштабная предматчевая программа на территории стадиона стартует заранее, с 17:30 до 19:00.

Вход для школьников на матч бесплатный.

Возрастное ограничение 6+.

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