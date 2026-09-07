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Общество

Рязанец отсудил у МУП «РМПТС» более 700 тысяч рублей за залитие помещения

Анастасия Мериакри
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Житель Рязани взыскал с МУП «Рязанские муниципальные тепловые сети» (РМПТС) крупную сумму компенсации за ущерб, причиненный затоплением принадлежащего ему нежилого помещения.

Как установило следствие, причиной потопа стал прорыв трубы, находящейся на балансе и в ведении МУП «РМПТС». Вода хлынула с внешней стороны улицы через входные ступени, затопив помещение истца. Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, стоимость поврежденного имущества и необходимых восстановительных отделочных работ составила почти 450 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства представители коммунального предприятия пытались избежать ответственности, выдвинув два основных аргумента. Ответчик ссылался на форс-мажор, однако суд отклонил этот довод, указав, что предприятие не представило доказательств наличия обстоятельств, которые оно не могло ни предвидеть, ни предотвратить. МУП заявило, что не состоит в договорных отношениях с истцом, так как прямой договор на оказание услуг по данному адресу не заключался.

Суд напомнил, что Закон РФ «О защите прав потребителей» допускает возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков услуги, даже за потерпевшим, не состоявшим в прямых договорных отношениях с исполнителем. Поскольку МУП «РМПТС» осуществляет публичные функции по теплоснабжению и отвечает за работоспособность сетей, пролегающих в непосредственной близости от помещения, вина организации в ненадлежащем содержании коммуникаций была доказана.

Суд удовлетворил иск гражданина в полном объеме. Помимо стоимости восстановительных работ, с МУП «РМПТС» были взысканы компенсация морального вреда и штраф, что в общей сложности превысило 700 тысяч рублей.

Коммунальщики попытались оспорить вердикт, но Рязанский областной суд оставил решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

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