Двое подростков пострадали в ночном ДТП в Спасском округе

Вечером 5 сентября в Спасском округе Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили два подростка. Инцидент случился около 23:30 в селе Ижевском, сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на данные Госавтоинспекции ОМВД России «Спасский».

По предварительной информации, 19-летний водитель, управлявший внедорожником SsangYong Kyron, двигался по улице Зеленой. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся в кювет.

В салоне транспортного средства, помимо водителя, находились двое несовершеннолетних пассажиров — 17-летний юноша и 17-летняя девушка. Оба подростка получили травмы и были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в детскую областную клиническую больницу (ДОКБ) для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные обстоятельства и причины произошедшей аварии.