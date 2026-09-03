Беспилотники сбили над Рязанской областью днём 3 сентября

В небе над Рязанской областью были перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом говорится в официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации по итогам дня 3 сентября.

Согласно сообщению ведомства, в течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 426 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

При этом в сводке не уточняется точное количество беспилотников, сбитых непосредственно над территорией Рязанской области.