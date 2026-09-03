Борис Ясинский рассказал о масштабном обновлении ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) продолжается масштабное благоустройство территории. Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о ходе работ, которые в этом году ведутся параллельно по двум направлениям.

Первый этап реализуется за счет средств благотворительного фонда Колесникова. В парке создается большая детская площадка площадью около 1800 квадратных метров. Пространство будет включать: зоны водных игр, игровые комплексы с более чем сотней единиц оборудования, амфитеатр для мероприятий и отдыха, пандусы и навесы для комфорта посетителей. Площадка проектируется с учетом потребностей разных возрастных групп и маломобильных граждан, что обеспечит доступность пространства для всех жителей города.

Второе направление работ финансируется из городского бюджета. На участке со стороны улицы Братиславской ведется комплексное обновление инфраструктуры: устройство дорожно-тропиночной сети, создание парковочного пространства, монтаж современного освещения и системы видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм, обустройство специальной площадки для выгула собак, комплексное озеленение территории.

На сегодняшний день уже выполнен значительный объем подготовительных работ: произведена валка аварийных деревьев и сорной растительности, обрезка крон, вертикальная планировка территории, завоз плодородного грунта и посев газона. Также проведена пересадка и посадка новых зеленых насаждений.

По словам Бориса Ясинского, приживаемость растений близка к 100%, чему способствует ежедневный полив. Это гарантирует, что обновленный парк будет радовать горожан ухоженными зелеными зонами.

Глава администрации подчеркнул, что благоустройством ЦПКиО городские власти занимаются последние несколько лет, постепенно, этап за этапом приводя территорию в порядок. Стратегия предполагает обновление устаревших игровых и спортивных пространств с сохранением зон для спокойного отдыха, что позволяет сделать парк комфортным для всех категорий посетителей.