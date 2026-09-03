При атаке дрона ВСУ на пассажирский автобус в ДНР погиб человек, пятеро ранены

В Никитовском районе Горловки (ДНР) в результате атаки беспилотного летательного аппарата погиб один человек, еще пять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава администрации городского округа Иван Приходько.

По словам главы администрации, удар был нанесен целенаправленно по пассажирскому автобусу. В результате попадания беспилотника транспортное средство было полностью уничтожено.

Иван Приходько подтвердил факт гибели мирной жительницы и ранения 5 человек, находившихся в автобусе или рядом с ним. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, охарактеризовав произошедшее как акт террора.