Рязанец заплатит 50 тысяч рублей за нападение на сотрудника полиции и сорванные погоны

Сапожковский районный суд Рязанской области вынес обвинительный приговор местному жителю, который признан виновным в оскорблении представителя власти и применении к нему насилия. По совокупности преступлений суд назначил подсудимому штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как установило судебное следствие, инцидент произошел в мае 2026 года в рабочем поселке Сапожок. Сотрудник полиции, исполняя свои служебные обязанности, предложил мужчине проследовать в отделение для составления протокола об административном правонарушении — появлении в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ).

Вместо подчинения законным требованиям мужчина оказал активное сопротивление. Он схватил полицейского двумя руками за форменную куртку в области груди, сорвал с нее погоны и, удерживая сотрудника, высказал угрозы. Проигнорировав требования прекратить противоправные действия, нарушитель умышленно нанес стражу порядка удар кулаком в лицо.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения были квалифицированы как не повлекшие вреда здоровью человека.В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину по обеим инкриминируемым статьям и раскаялся в содеянном.

Суд признал подсудимого виновным по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей. По ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) был назначен штраф в 40 тысяч рублей. Путем частичного сложения наказаний, в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, окончательная сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.