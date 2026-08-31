В рязанском кафе изъяли 25 литров нелегального алкоголя

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели серию оперативно-профилактических мероприятий на территории Рязанской области. Основной целью рейдов стало поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением миграционного законодательства, а также пресечение незаконного оборота алкогольной продукции.

В ходе проверок, охвативших город Рязань, а также Рязанский, Рыбновский, Михайловский, Пронский, Ряжский и Александро-Невский муниципальные округа, стражи правопорядка выявили и пресекли 29 нарушений миграционного законодательства.

21 протокол составлен за нарушение правил въезда и пребывания на территории РФ, 3 протокола — за незаконное осуществление трудовой деятельности, 2 протокола — за предоставление заведомо ложных сведений при постановке на миграционный учет. Кроме того, ответственность понесли и недобросовестные бизнесмены. В отношении работодателей составлено 3 административных протокола за незаконное трудоустройство иностранных граждан.

Отдельное внимание в ходе рейдов было уделено контролю за оборотом спиртосодержащей продукции. В одном из кафе на улице Полетаева в городе Рязани полицейские выявили грубые нарушения при реализации алкоголя. В ходе проверки было изъято 25 литров спиртосодержащей жидкости. В отношении владельцев заведения возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов) и части 3 статьи 14.17 КоАП РФ (оборот алкоголя без соответствующей лицензии).

Благодаря бдительности сотрудников полиции в ходе мероприятий удалось установить местонахождение и задержать трех граждан, находившихся в федеральном розыске за совершение преступлений.