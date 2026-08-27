В Рязани на 86-м году жизни скончалась педагог и профессор РГУ Валентина Беляева

27 августа 2026 года не стало Валентины Александровны Беляевой – доктора педагогических наук, Почетного профессора Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Для университетского сообщества и всей педагогической науки России эта потеря является невосполнимой.

Валентина Беляева посвятила более 50 лет бескорыстному и ответственному служению своему призванию. Она воспитывала студенческую молодежь, опираясь на прочные духовно-нравственные ориентиры отечественной культуры.

На протяжении 30 лет она возглавляла кафедру педагогики РГУ, а также руководила Центром православной педагогической культуры и Центром духовно-нравственной культуры и воспитания. Именно по ее инициативе и при ее непосредственном участии в университете были открыты отделение теологии и магистратура по направлению «Педагогика высшей школы».

Профессор Беляева оставила после себя богатейший научный и просветительский след. На протяжении 20 лет под ее руководством проводились международные «Покровские образовательные чтения», ставшие важной площадкой для академического диалога ученых России, Беларуси, Литвы, Украины и Эстонии.

За годы своей карьеры Валентина Александровна воспитала более 40 кандидатов и докторов наук. Ее научный багаж включает свыше 300 публикаций в российских и зарубежных изданиях. Особого внимания заслуживает ее социальная миссия: в 2004 году при ее участии была создана уникальная система дистанционного обучения «Основам православного вероучения» для осужденных в местах лишения свободы.

Многие годы Валентина Александровна была активным членом Ученого и Диссертационного советов университета, оставаясь мудрым и чутким наставником для коллег и студентов. Светлая память об этом выдающемся ученом навсегда сохранится в сердцах всех, кто имел честь с ней работать и учиться.

Дата и время церемонии прощания будут сообщены дополнительно.