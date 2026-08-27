Павел Малков объяснил, почему путепровод в Соколовке останется платным

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время прямой линии с жителями региона, состоявшейся 27 августа, ответил на актуальный вопрос автомобилистов о возможности отмены платы за проезд по путепроводу, соединяющему микрорайон Песочня и поселок Соколовка. Глава региона подтвердил, что объект продолжит работу в платном режиме.

Отвечая на обращение жителя города, Павел Малков пояснил, что решение о сохранении платы за проезд продиктовано юридическими обязательствами. Срок, в течение которого построившая путепровод компания имеет право взимать плату, заложен в первоначальный договор на строительство объекта и является довольно длительным.

По словам губернатора, контракт составлен с высокой степенью юридической точности, что не позволяет региональным властям в одностороннем порядке расторгнуть соглашение или изменить финансовые условия на текущем этапе.

Несмотря на невозможность отмены платы, региональное правительство предприняло шаги для минимизации неудобств водителей. Павел Малков отметил, что после вмешательства властей области на пункте взимания платы была внедрена современная система бесконтактной оплаты.