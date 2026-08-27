Денис Симачев провел встречу с дизайнерами в Рязани

Второй Международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS SKATE CUP 2026, проходящий в Рязанской области с 27 по 30 августа, объединяет не только спортивные состязания, но и насыщенную культурную программу. Ключевым событием арт-направления фестиваля стала открытая встреча с известным российским модельером, дизайнером и телеведущим Денисом Симачевым.

Мероприятие, организованное при поддержке Правительства Рязанской области, включает в себя масштабные спортивные дисциплины: международные соревнования по скейтбордингу, турнир по роллер-спорту (фристайл) и открытый чемпионат России по скутерингу. Однако организаторы делают особый акцент на том, что экшн-спорт неразрывно связан с современной урбанистикой, искусством и модой, формируя единый код городской культуры.

Встреча с Денисом Симачевым прошла в галерее локальных брендов «Резиденция традиций» на территории Рязанской ВДНХ. В открытой дискуссии приняли участие рязанские дизайнеры различных направлений и представители общественности.

Главными темами разговора стали перспективы развития креативных индустрий в России, возможности и вызовы для отечественных модельеров, сохранение уникального культурного кода страны и переосмысление традиционного наследия в современном дизайне. Формат встречи позволил участникам напрямую обратиться к именитому гостю.

Присутствующие задавали Денису Симачеву вопросы о текущих трендах моды, поиске собственного авторского стиля, а также о стратегиях популяризации локальных брендов и укрепления позиций российского дизайна в условиях жесткой глобальной конкуренции.

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