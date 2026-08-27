Фестиваль «Звучание эпох» пройдёт в День города в Рязанском кремле

Рязань в этом году отмечает свой 931-й день рождения, и одним из ярких событий праздничной программы станет фестиваль «Звучание эпох» (0+). Его подготовили и проведут учреждения культуры со всей Рязанской области

Фестиваль пройдёт 29 августа на территории Рязанского Кремля и в Кремлёвском сквере. С 12:00 до 15:00 гостей ждут музейные, музыкальные и интерактивные площадки, которые помогут прочувствовать атмосферу трёх столетий – XIX, XX и XXI веков.

В Кремлёвском сквере свои тематические зоны представят ведущие музеи региона. Музей-заповедник «Усадьба С. Н. Худекова» проведёт дефиле исторических костюмов – каждый желающий сможет примерить понравившийся наряд и сделать памятные фото. Музей истории молодёжного движения погрузит посетителей в атмосферу советской эпохи, а Музей К. Э. Циолковского откроет космоплощадку с выставкой «Гений Рязанской земли» и мастер-классами. Рязанский художественный музей приглашает в мир изобразительного искусства, Музей-усадьба И. П. Павлова подготовит увлекательную игровую площадку, а Музей-заповедник им. С. А. Есенина представит выставку «Пугачёв: драматическая поэма», устроит поэтические гадания и розыгрыш призов.

У Кремлёвской колокольни в это же время будет работать музыкальная сцена: солисты филармонии исполнят золотые хиты XX века. За Успенским собором гостей ждёт насыщенная народная программа: выступления фольклорных коллективов, традиционные костюмы, конкурсы, мастер-классы и традиционный народный танец-хоровод «Рязанская змейка». А для любителей творчества состоится масштабный праздничный пленэр: можно будет вдохновиться старинной архитектурой и попробовать свои силы в рисовании на территории Кремля. Фестиваль «Звучание эпох» станет настоящим путешествием сквозь время и возможностью познакомиться с нашей рязанской культурой и традициями.