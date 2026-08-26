«Знаменские барабанщики» и New Life Brass выступят на фестивале «Духовая палитра России» в Рязани

28 и 29 августа Рязань примет масштабный межрегиональный фестиваль духовых оркестров «Духовая палитра России». Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня города, объединит на одной сцене более 300 музыкантов из разных уголков страны.

В фестивале примут участие 14 коллективов, включая детские и взрослые составы, профессиональные и военные оркестры. География события охватывает Рязань, Спасск, Рыбное, Александро-Невский, подмосковную Каширу и Москву. Особыми гостями программы станут известный ансамбль медных духовых инструментов New Life Brass и образцовый коллектив «Знаменские барабанщики» — один из ведущих детских составов маршевых барабанщиков в России.

Мероприятия развернутся на нескольких площадках:

28 августа, 15:00. В стенах Рязанской областной филармонии пройдут сольные выступления участников фестиваля. Также президент Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова», заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов проведет открытую репетицию и мастер-класс по работе со сводным оркестром.

В стенах Рязанской областной филармонии пройдут сольные выступления участников фестиваля. Также президент Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова», заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов проведет открытую репетицию и мастер-класс по работе со сводным оркестром. 28 августа, 17:00. Гала-концерт у центральной входной группы филармонии. Под управлением Михаила Брызгалова на сцену выйдет сводный духовой оркестр из более чем 300 музыкантов. Зрители услышат произведения российских композиторов, а свои номера представят ансамбль New Life Brass и «Знаменские барабанщики».

Гала-концерт у центральной входной группы филармонии. Под управлением Михаила Брызгалова на сцену выйдет сводный духовой оркестр из более чем 300 музыкантов. Зрители услышат произведения российских композиторов, а свои номера представят ансамбль New Life Brass и «Знаменские барабанщики». 29 августа, 12:00 – 13:30. Фестиваль продолжится на открытой сцене перед Рязанским театром кукол. Выступят оркестр духовых и ударных инструментов «Сибемольки» (Кашира) и образцовый оркестр духовых инструментов Рыбновской детской школы искусств.

Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства и Минкультуры Рязанской области, а также в рамках национального проекта «Семья».

«Для Ассоциации важно поддерживать развитие духовой музыки в регионах России, создавать возможности для профессионального общения музыкантов и педагогов, помогать юным исполнителям совершенствовать своё мастерство, а также знакомить зрителей с многообразием духовой музыки и демонстрировать эталонное звучание духовых оркестров. Такие инициативы укрепляют культурные связи между регионами и позволяют широкой аудитории открывать для себя богатство и выразительные возможности духового исполнительства», — отметил Михаил Брызгалов, который также является генеральным директором Российского национального музея музыки и членом Совета при Президенте РФ по культуре.

Жителей и гостей города приглашают стать частью этого яркого музыкального события и насладиться эталонным звучанием духовых оркестров.

Возрастное ограничение 6+.