Рязанцы стали брать потребительские кредиты на 36% чаще

За первые шесть месяцев 2026 года совокупный кредитный портфель жителей Рязанской области в ВТБ увеличился на 6%, достигнув отметки в 36,6 млрд рублей по состоянию на 1 июля. Ключевым драйвером роста стали нецелевые займы: количество обращений за кредитами наличными выросло на 36% по сравнению с началом года.

​​​​​​​Такими данными поделилась на встрече с журналистами управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова. По её словам, активизация заемщиков напрямую связана с постепенным снижением процентных ставок на рынке.

​​​​​​​Позитивные изменения затронули и смежные направления. С начала года ипотечные и автокредитные портфели банка подросли на 1% каждое. Эксперты связывают повышение интереса клиентов не только с корректировкой ставок, но и с улучшением банковских сервисов: стали доступнее программы рефинансирования, а онлайн-оформление документов упростили до минимума.