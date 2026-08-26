За победу в финале «Зарницы 2.0» борются рязанские школьники и 960 участников из России и союзных республик

С 20 августа по 7 сентября в Волгоградской области на базе лагеря «Авангард» проходит решающий этап третьего сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для старшей возрастной категории. Честь Рязанской области защищает команда школы №22 из Рязани.

В финале соревнуются 960 подростков от 14 до 17 лет. В рамках специального зачёта к игре присоединились участники из дружественных государств (Абхазия, Южная Осетия, Беларусь) и военно-патриотических объединений.

Участников ждут индивидуальные испытания по семи военным специальностям, среди которых командиры, связисты, военкоры, инженеры-сапёры, медики, штурмовики и операторы БПЛА. Также предусмотрены шесть отрядных состязаний по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций.

На протяжении всех финальных дней отряды сопровождают наставники президентской программы «Время героев» и участники СВО.