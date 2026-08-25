Семьи Рязанской области могут получить до 18 тысяч рублей в месяц на компенсацию аренды жилья

В Рязанской области продолжает действовать эффективная мера социальной поддержки, позволяющая молодым родителям компенсировать затраты на съемное жилье. Инициатива, реализуемая по поручению губернатора Павла Малкова в рамках национального проекта «Семья», уже помогла улучшить жилищные условия около 90 семей с начала 2026 года.

Программа доступна для семей, в которых возраст супругов или единственного родителя не превышает 35 лет. Размер ежемесячной выплаты напрямую зависит от количества детей: при рождении первого ребенка государство возмещает 50% стоимости аренды жилья (но не более 10 000 рублей в месяц), при появлении второго и последующих детей компенсация увеличивается до 75% затрат (максимальная сумма выплаты составляет 18 000 рублей).

Для оформления поддержки необходимо соблюсти ряд условий. Заявитель должен быть официально трудоустроен или обучаться на очной форме в региональных образовательных организациях. Кроме того, один из родителей обязан иметь регистрацию на территории Рязанской области, а у семьи не должно быть в собственности жилого помещения по месту фактического проживания.

Подать заявление на получение компенсации можно несколькими удобными способами: через портал «Госуслуги», в любом многофункциональном центре (МФЦ) или в отделе социальной защиты населения по месту жительства.

Подробную информацию о перечне необходимых документов и условиях программы можно получить по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-100-00-01.