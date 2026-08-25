В Михайлове завершился капитальный ремонт женской консультации

В Михайловской районной клинической больнице (ОКБ) подошел к концу долгожданный ремонт женской консультации. Вскоре жительницы города Михайлова, а также пациентки из всех сел и деревень района смогут получать медицинскую помощь в совершенно новых, современных и комфортных условиях.

Модернизация медучреждения имеет стратегическое значение для всего муниципалитета. По статистическим данным, в Михайлове проживает более 14 тысяч женщин старше 18 лет. Из них около 5,7 тысячи находятся в фертильном возрасте (от 18 до 49 лет). Для такой значительной аудитории обновленная консультация станет пространством, где профессиональная забота о здоровье гармонично сочетается с уютом и высокими стандартами медицинского сервиса.

В настоящее время в здании идут завершающие этапы подготовки к запуску. Персонал проводит генеральную уборку помещений, специалисты расставляют медицинское оборудование и современную мебель. Учреждение активно готовится к торжественному открытию и началу приема пациенток в штатном режиме.

Масштабное обновление стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Охрана материнства и детства», который входит в состав национального проекта «Семья». Ключевая цель этой государственной инициативы — обеспечить максимальную доступность качественной медицинской помощи для каждой женщины. Это, в свою очередь, является надежным фундаментом для здоровья будущих поколений и укрепления благополучия семей в регионе.